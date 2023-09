Eskalierende Gewalt

Volker Türk, UNO-Hochkommissar für Menschenrechte (Archivbild) (Salvatore Di Nolfi / KEYSTONE / dpa / Salvatore Di Nolfi)

Die Mission solle die haitianische Nationalpolizei bei der Bekämpfung der eskalierenden Bandengewalt unterstützen, sagte Türk vor dem UNO-Menschenrechtsrat in Genf. Zwischen dem 1. Januar und dem 15. August seien fast 2.500 Menschen getötet worden. Mehr als 950 Menschen seien entführt worden. Die Banden in dem Karibik-Staat gehen laut Türk immer brutaler vor. Frauen und Mädchen seien Opfer kollektiver Vergewaltigungen. Kinder müssten an Entführungen und Raubüberfällen teilnehmen. Die Kriminellen verstümmelten Leichen in der Öffentlichkeit und verbreiteten die Bilder in sozialen Medien.

Die Gewalt habe die humanitäre Krise Haitis verschärft, heißt es in dem Bericht. Die Zahl der Menschen, die auf Hilfe angewiesen seien, habe sich in den letzten drei Jahren fast verdoppelt. Haiti befindet sich seit langem in einer wirtschaftlichen und politischen Krise. In der Hauptstadt kämpfen Banden, die häufig mit politischen Kräften verbunden sind, um die Macht.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.