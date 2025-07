"Nicht angemessen"

Diese richteten sich insbesondere gegen Frauen und Mädchen, hieß es. Der Afghanistan-Verantwortliche des UNO-Flüchtlingskommissariats stimmte der Einschätzung ausdrücklich zu. Kritik kam erneut auch vom Koalitionspartner SPD. Der innenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, Fiedler, sagte im Deutschlandfunk, zwar gebe es in der Koalition keine Zweifel an dem Vorhaben, afghanische Gefährder und schwere Straftäter wieder in ihre Heimat zurückzuführen und nicht mehr im Land haben zu wollen. Direkte Beziehungen auf Regierungsebene mit dem international geächteten und sanktionieren Terrorregime in Kabul dürfe es aber nicht geben. Möglich seien jedoch weiterhin indirekte Gespräche über Vermittler.