Ukrainekrieg

Die Vereinten Nationen registrierten für den Zeitraum mindestens 274 zivile Todesopfer. Außerdem seien mehr als 1.700 Menschen verletzt worden. Beide Werte markierten auf Monatssicht seit April 2022 einen neuen Höchststand, heißt es in dem UNO-Bericht.
Insgesamt wurden nach Angaben der Vereinten Nationen seit Kriegsbeginn im Februar 2022 mehr als 16.000 Zivilisten getötet und mehr als 46.000 verletzt. Aufgrund des fehlenden Zugangs zu den von Russland eroberten Gebieten sind in den UNO-Statistiken nicht alle Opfer erfasst.
Diese Nachricht wurde am 13.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.