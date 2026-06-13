Ukrainekrieg
UNO: Höchststand ziviler Opfer in der Ukraine seit April 2022

In der Ukraine sind infolge des russischen Angriffskrieges im Mai offenbar so viele Zivilisten ums Leben gekommen wie seit Jahren nicht mehr in einem Monat.

    Kiew, Ukraine: Ein Loch in einer Geschossdecke durch eine Raketenexplosion und beschädigte Autos auf dem Parkplatz eines Wohngebäudes, das durch einen massiven russischen Raketenangriff beschädigt wurde.
    Russland hat die Ukraine im Mai massiv attackiert, viele Tote sind die Folge. (picture alliance / ZUMAPRESS.com | Aleksandr Gusev (Symbolbild))
    Die Vereinten Nationen registrierten für den Zeitraum mindestens 274 zivile Todesopfer. Außerdem seien mehr als 1.700 Menschen verletzt worden. Beide Werte markierten auf Monatssicht seit April 2022 einen neuen Höchststand, heißt es in dem UNO-Bericht.
    Insgesamt wurden nach Angaben der Vereinten Nationen seit Kriegsbeginn im Februar 2022 mehr als 16.000 Zivilisten getötet und mehr als 46.000 verletzt. Aufgrund des fehlenden Zugangs zu den von Russland eroberten Gebieten sind in den UNO-Statistiken nicht alle Opfer erfasst.
    Diese Nachricht wurde am 13.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.