Mehrere Lastwagen mit Hilfsgütern überquerten einen Grenzposten zum Gazastreifen. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Ohad Zwigenberg)

Bei den Lieferungen handle es sich nur um einen Tropfen auf den heißen Stein, erklärte Fletcher. Es müsse deutlich mehr Hilfe zugelassen werden. Die für die Angelegenheiten in den Palästinensergebieten zuständige israelische Behörde Cogat bestätigte den Beginn der Lieferungen. Ministerpräsident Netanjahu hatte das Ende der israelischen Blockade angekündigt. Er verwies heute mit Blick auf Israels Verbündete darauf, dass eine Hungersnot auch aus diplomatischen Gründen verhindert werden müsse.

22 Länder riefen Israel in einer gemeinsamen Erklärung dazu auf, sämtliche Einschränkungen bei den Hilfslieferungen aufzuheben. Unterzeichnet wurde das Schreiben auch vom Auswärtigen Amt. Der französische Präsident Macron, der britische Premierminister Starmer und der kanadische Premier Carney drohten Israel zudem mit Sanktionen.

Israelische Angriffe gehen weiter

Im Gazastreifen wurden bei weiteren israelischen Angriffen nach palästinensischen Angaben zahlreiche Menschen getötet. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldet mehr als 60 Tote, darunter in Gaza-Stadt und Chan Junis.

Israel hat seine Offensive gegen die militant-islamistische Hamas im Gazastreifen zuletzt deutlich ausgeweitet und setzt auch Bodentruppen ein. Die Armee rief die Bewohner von Chan Junis auf, die Stadt in Richtung Al-Mawasi zu verlassen. Das Militär werde in dem Gebiet einen Einsatz beginnen, um gegen Terrororganisationen vorzugehen, hieß es in einem in arabischer Sprache veröffentlichten Aufruf. Die Gegend sei nun ein gefährliches Kampfgebiet.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.