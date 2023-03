Der vor der Küste des Jemen liegende Tanker "FSO Safer" . (AFP)

Der Chef der Entwicklungsorganisation UNDP, Steiner, teilte in New York mit, das Schiff könne mehr als eine Million Barrel Öl aufnehmen. Es werde im April in Richtung Jemen aufbrechen. Anfang Mai wolle man damit beginnen, das Öl aus dem maroden Tanker "FSO Safer" vor dem Hafen von Hodeida abzupumpen.

Die Vereinten Nationen warnen seit Jahren, dass der Tanker auseinanderbrechen und eine Umweltkatastrophe verursachen könnte. An Bord des maroden Schiffes befindet sich demnach fast viermal so viel Öl, wie 1989 vor Alaska aus der "Exxon Valdez" auslief.

