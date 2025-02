Vereinte Nationen

Der Chef des UNO-Klimasekretariats, Stiell, bei der Eröffnung des Weltklimarates 2023 in Dubai. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Peter Dejong)

Die Frist dafür läuft eigentlich am Montag aus. Stiell sagte, spätestens im September müssten die Pläne vorliegen. Nur dann könnten sie in den den UNO-Bericht aufgenommen werden, der vor der Weltklimakonferenz im brasilianischen Belém im November erscheinen werde. Stiell ist derzeit zu Planungsgesprächen mit dem neu ernannten Präsidenten der Konferenz, Corrêa do Lago, in Brasília.

Corrêa do Lago forderte die Unterzeichner des Pariser Klimaabkommens zu Ehrgeiz auf. Die von den einzelnen Staaten vorgelegten Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen müssen so ehrgeizig wie möglich sein, sagte er der Nachrichtenagentur AFP.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.