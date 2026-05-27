Hitzewelle

Sommer und Hitze in Frankfurt am Main (Archivbild vom August 2025). (picture alliance / greatif / Florian Gaul)

Der zuständige UNO-Exekutivsekretär Stiell erklärte, Kernaufgabe jeder Nation sei es, Menschen, Unternehmen und Volkswirtschaften vor den Folgen des Klimawandels zu schützen. Saubere Energie sei inzwischen günstiger und schneller zu produzieren als der Einsatz fossiler Brennstoffe.

In Großbritannien war gestern die höchste Temperatur in einem Mai seit Beginn der Aufzeichnungen gemessen worden. An zwei Wetterstationen in London wurden nach Angaben des britischen Wetterdienstes jeweils 35 Grad festgestellt. Erst einen Tag zuvor gab es einen Rekordwert von 33,5 Grad. Auch in Frankreich, Spanien und Italien wurden für den Mai ungewöhnlich hohe Temperaturen gemessen.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.