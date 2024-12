Saudi-Arabien

Die Kirche von Sant Romà de Sau, deren Turm bei maximaler Flutung nur ein Stück aus dem Stausee in Katalonien ragt, war Ende Januar von trockener, aufgerissener Erde umgeben. (picture alliance / ZUMAPRESS.com / Marc Asensio Clupes)

Der Chef des UNO-Sekretariats zur Bekämpfung der Wüstenbildung, Thiaw, sagte in seiner Abschlussrede, es werde mehr Zeit gebraucht, um sich auf das beste Vorgehen zu einigen. In einer Mitteilung hieß es lediglich, dass die Länder die Grundlage für ein gemeinsames Vorgehen im Kampf gegen die Dürre gelegt hätten, das bei der Folgekonferenz 2026 in der Mongolei vollendet werden solle. Vor allem afrikanische Länder hatten bereits beim jetzigen Treffen auf ein verpflichtendes Protokoll gehofft.

2024, das voraussichtlich wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen, war von mehreren verheerenden Dürren im Mittelmeerraum, in Ecuador, Brasilien, Marokko, Malawi und Namibia gekennzeichnet. Sie lösten Brände, Wasser- und Nahrungsmittelknappheit aus.

