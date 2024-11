Matthias Schmale, UNO-Koordinator für humanitäre Ukraine-Hilfe (Archivbild) (picture alliance/Luiz Rampelotto/EuropaNewswire)

Etwa 1,5 Millionen Menschen in Regionen wie Saporischschja oder Donezk hätten Probleme, sicher über den Winter zu kommen. Die Bevölkerung habe weder Heizung noch warme Kleidung. Auch für die Menschen in anderen Gebieten der Ukraine sei die Situation schlimmer als vor zwei Jahren, meinte Schmale. 60 Prozent der Energieversorgungsanlagen seien zerstört. Über Wochen habe Russland das ganze Land angegriffen. Das Ziel sei es, die Bevölkerung zu verunsichern und das Gefühl zu vermitteln, dass es nirgendwo sicher sei, betonte der in Kiew lebende UNO-Koordinator.

Diese Nachricht wurde am 01.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.