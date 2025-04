Afghanistan

Männer sind wegen ihrer Frisuren oder Bartlängen im Visier der Taliban-Moralpolizei (Archivbild). (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Abdul Khaliq)

Wie die UNO-Mission mitteilte, gab es deswegen und auch wegen unzulässiger Bartlängen Festnahmen. Weitere Menschen kamen wegen verpasster Gebete in den Moscheen im Fastenmonat Ramadan in Gewahrsam. Zahlen wurden nicht genannt. Ein halbes Jahr zuvor waren in dem Land Gesetze in Kraft getreten, die das Verhalten der Bevölkerung streng regulieren. Laut den Vereinten Nationen sind inzwischen rund 3.300 männliche Kontrolleure im gesamten Land im Einsatz.

Nach Angaben des Nachrichtensender Tolonews warfen die Taliban der UNO bösartige Ziele vor und sprachen im Zusammenhang mit dem Bericht von einer Verwirrung der Öffentlichkeit.

Diese Nachricht wurde am 10.04.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.