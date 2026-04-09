Im Iran-Krieg gab es bis jetzt bis zu 4.100 Opfer. (picture alliance / dpa )

Laut dem jüngsten Lagebericht der Weltgesundheitsorganisation in Genf wurden seit Kriegsbeginn Ende Februar rund 45.000 Menschen in der Region verletzt. Am stärksten betroffen waren demnach der Iran und der Libanon. Im Iran habe es 2.400, im Libanon 1.700 Tote gegeben. 3,2 Millionen Menschen hätten ihr Zuhause im Iran und mehr als eine Million im Libanon verlassen.

In Israel kamen nach den Informationen der WHO durch iranische Raketen- und Drohnenangriffe 24 Menschen ums Leben, mehr als 7.000 wurden verletzt.

Diese Nachricht wurde am 09.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.