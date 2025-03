Ungarn verbietet Pride-Parade. (Robert Hegedus/MTI/dpa)

Er forderte die Regierung in Budapest auf, das neue Gesetz und ähnliche diskriminierende Bestimmungen gegen Homosexuelle zurückzunehmen. Ungarn müsse im Einklang mit internationalen Menschenrechtsverpflichtungen handeln, sagte Türk in Genf.

Das Parlament in Budapest hatte am Dienstag den Gesetzesvorschlag des vom rechtspopulistischen Ministerpräsidenten Orban geführten Regierungslagers gebilligt. Wer an solchen Veranstaltungen teilnimmt, soll künftig auch mithilfe von Gesichtserkennungstechnologie identifiziert werden können. Den Betreffenden droht ein Bußgeld von bis zu 500 Euro.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.