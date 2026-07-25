Vereinte Nationen

UNO-Menschenrechtskommissar Türk (Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa)

144 Länder stimmten in New York für ihn, 10 Länder gegen ihn und 13 enthielten sich. Damit kann Türk seine Arbeit für weitere vier Jahre fortsetzen. Zuvor war Kritik an ihm laut geworden. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte aus dem Umfeld der UNO erfahren, dass sich die USA, Israel und Russland gegen eine Verlängerung um volle vier Jahre sperrten.

Menschenrechtskommissar Türk hatte vor allem Israel und Russland in der Vergangenheit mehrmals kritisiert. Er verurteilte das Vorgehen des israelischen Militärs im palästinensischen Gazastreifen. Russland warf er Menschenrechtsverletzungen im Krieg gegen die Ukraine vor.

Diese Nachricht wurde am 25.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.