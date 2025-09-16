Der Türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (links) mit Katars Emir Tamim bin Hamad Al Thani (mitte). (picture alliance / Anadolu / TUR Presidency / Murat Kula)

Die Dringlichkeitssitzung in Genf wurde von Pakistan und Kuweit beantragt. Bei der Attacke am 9. September waren mehrere Hamas-Vertreter getötet worden, nicht aber - wie von Israel beabsichtigt - führende Mitglieder der Terrororganisation. Der Angriff war international kritisiert worden, weil Katar zwischen der Hamas und Israel vermittelt.

Gestern hatten rund 60 muslimische Staaten ein Waffenembargo und Sanktionen gegen Israel gefordert. Die Mitgliedsländer der Arabischen Liga und der Organisation für Islamische Zusammenarbeit riefen in der Abschlusserklärung eines Sondergipfels in Katar zudem zur Überprüfung der diplomatischen Beziehungen zu Israel auf.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.