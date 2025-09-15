Man werde morgen in Genf zusammenkommen, um über die jüngste militärische Aggression des Staates Israel gegen Katar zu beraten, erklärte das Gremium. Die Sitzung sei auf Antrag Pakistans und Kuwaits einberufen worden.
Die israelische Luftwaffe hatte vergangene Woche versucht, politische Anführer der islamistischen Terrororganisation Hamas in Katar zu töten. Nach Hamas-Angaben schlug die Attacke jedoch fehl. Der Angriff löste breite Kritik auch bei Verbündeten Israels aus.
In der katarischen Hauptstadt Doha beraten heute Vertreter von fast 60 arabischen und islamisch geprägten Staaten auf einem Sondergipfel über den Vorfall.
