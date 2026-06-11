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Wie die UNO-Mission in Afghanistan mitteilte, wurden die Schüsse durch Sicherheitskräfte abgegeben. Dabei wurde ein Junge getötet. Zudem gebe es Berichte über einen zweiten Toten und mehrere Verletzte durch Stockschläge. Am Dienstag hatten in Herat etwa 100 bis 150 Menschen gegen die Festnahmen von Frauen am Wochenende demonstriert. Die Frauen waren von der Sittenpolizei festgenommen worden, weil sie keinen Ganzkörperschleier getragen hatten.

Seit der Machtübernahme der radikalislamischen Taliban im Jahr 2021 werden die Rechte von Frauen in Afghanistan zunehmend eingeschränkt. Proteste sind angesichts harter Sanktionen eher selten.

Diese Nachricht wurde am 11.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.