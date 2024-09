Menschen stehen in Nuseirat im Gazastreifen auf einem ehemaligen Schulgelände, das von der israelischen Armee angegriffen wurde. Israels Armee spricht von einem Angriff auf Terroristen. (IMAGO / APAimages / IMAGO / Omar Ashtawy \ apaimages)

Das gab UNO-Generalsekretär Guterres im Onlinedienst X bekannt. Was in Gaza passiere, sei völlig inakzeptabel, schrieb Guterres. UNRWA erklärte, noch nie seien bei einem einzelnen Angriff so viele Beschäftigte des Hilfswerks getötet worden. Die Schule sei das Zuhause von rund 12.000 Vertriebenen, hauptsächlich Frauen und Kinder.

Die israelische Armee hatte von einem präzisen Angriff auf Terroristen gesprochen, die sich in einem Kommandozentrum der Hamas auf dem Schulgelände in der Flüchtlingssiedlung Nuseirat aufgehalten hätten. Nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Zivilschutzbehörde wurden bei dem Angriff insgesamt 14 Menschen getötet, darunter Frauen und Kinder. Die Informationen lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

