Nachhaltigkeitsgipfel in New York

UNO-Mitglieder versprechen mehr Engagement gegen Armut, Klima und Ungleichheit

Die Vereinten Nationen haben sich zu verstärkten Bemühungen für eine nachhaltige Entwicklung der Welt verpflichtet. Bei einem UNO-Gipfel in New York wurde angesichts einer schlechten Zwischenbilanz einstimmig beschlossen, die Ziele der sogenannten Agenda 2030 engagierter als bisher umsetzen. Der Nachhaltigkeitsexperte Kai Niebert vermisst Entschlossenheit in der Politik.

19.09.2023