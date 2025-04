Die Bäckereien im Palästinensergebiet müssen schließen. (Omar Ashtawy / APA Images via ZUMA / Omar Ashtawy)

UNO-Sprecher Dujarric sagte, da es an Mehl und Brennstoff mangele, müsse das Welternährungsprogramm all seine 25 Bäckereien in dem Palästinensergebiet schließen. Die Ernährungslage sei besonders kritisch, seit Israel im März alle Grenzübergänge in den Gazastreifen wieder geschlossen und damit die humanitären Hilfslieferungen zum Erliegen gebracht habe.

