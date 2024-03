Die Internationale Organisation für Migration teilte mit , die Bevölkerung lebe in Angst. In der Hauptstadt Port-au-Prince herrsche eine Art Belagerungszustand durch bewaffnete Gruppen. Viele Einwohner könnten nirgendwo hin. Wer dennoch auf der Flucht sei, könne Angehörige in anderen Landesteilen nicht erreichen. Laut der IOM hat die Gewalt in Haiti binnen einer Woche 15.000 Menschen vertrieben.