Die Ozeane befinden sich laut UNO in einem krisenhaften Zustand. (imago | Cavan Images)

Ökosysteme und Lebensräume in den Weltmeeren kämen damit den Kipppunkten näher, teilweise überschritten sie diese bereits, heißt es im Ozeanbericht der UNO. Die Bestandsaufnahme mache dringendes Handeln erforderlich. Generalsekretär Guterres erklärte den aktuellen Zustand durch Klimawandel, Überfischung, Verlust von Biodiversität und Meeresverschmutzung. Fast jedes Jahr gelangten demnach zum Beispiel mehr als 52 Millionen Tonnen Plastikmüll in die Ozeane. Der steigende Meeresspiegel infolge schrumpfender Eisdecken in den Polarregionen setze das Ökosystem fortlaufend unter Druck.

Kipppunkte kennzeichnen Schwellenwerte, ab welchen ein komplexes System bei nur noch kleinsten Veränderungen unumkehrbar einen anderen Zustand einnimmt. Ozeane bedecken mehr als 70 Prozent der Erde.

Diese Nachricht wurde am 09.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.