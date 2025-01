Vereinte Nationen

Der UNO zufolge bleibt das Weltwirtschaftwachstum 2025 im Vergleich zum Vorjahr unverändert. (Imago/photosteinmaurer.com)

Die positiven, aber etwas verlangsamten Wachstumsprognosen für China und die USA würden durch eine leichte Erholung in der EU, in Japan und Großbritannien ergänzt, heißt es in einem von der UNO veröffentlichten Bericht. Dieser sieht zudem eine robuste Wirtschaftsleistung in einigen großen Entwicklungsländern, insbesondere in Indien und Indonesien. Trotz einer anhaltenden Expansion werde die Weltwirtschaft 2025 voraussichtlich langsamer wachsen als in den Jahren 2010 bis 2019, also vor der Corona-Pandemie. Damals hatte das Wachstum im Schnitt bei 3,2 Prozent gelegen.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.