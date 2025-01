Die Sicherheitslage in Syrien hat sich laut der UNO verbessert, es wird aber dringend humanitäre Hilfe benötigt. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Omar Sanadiki)

Nothilfekoordinator Fletcher sagte im UNO-Sicherheitsrat in New York, die humanitäre Hilfe für Millionen Menschen sei wieder aufgenommen worden. Es sei jedoch die Einfuhr weiterer Hilfsgüter nötig. Fast 13 Millionen Menschen hätten nicht ausreichend Nahrungsmittel zur Verfügung, und noch mehr benötigten medizinische Hilfe. Derweil versicherte die kurdisch geführte SDF-Miliz im Norden des Landes, man plane keine Abspaltung. Man unterstütze die neue Führung in Damaskus und stehe für die territoriale Einheit.

Heute treffen sich die Außenminister Italiens, Deutschlands, Frankreichs, Großbritanniens und der USA in Rom, um über die Lage in Syrien zu beraten. Dabei soll über die Arbeit der Übergangsregierung und den Wiederaufbau des Landes gesprochen werden.

