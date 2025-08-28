Der UNO-Sicherheitsrat in New York (Archivbild) (Getty Images via AFP / MICHAEL M. SANTIAGO)

Die sogenannten Blauhelmsoldaten sollen bis Ende kommenden Jahres das Land verlassen, entschied das Gremium in New York. Der UNO-Einsatz dauert seit fast 50 Jahren an. Die Mission sollte nach der israelischen Invasion im Libanon 1978 den Abzug der Soldaten des Nachbarlandes sowie die Grenzregion überwachen.

Der Abzug der knapp 11.000 militärischen und zivilen Kräfte soll der Resolution zufolge in Absprache mit der libanesischen Regierung sofort beginnen und schrittweise vollzogen werden. Ziel sei es, die Armee zum einzigen militärischen Akteur im Libanon zu machen.

Israels UNO-Botschafter in New York, Danon, begrüßte die Entscheidung des Sicherheitsrates. Die Blauhelm-Mission habe nichts gegen die Ausbreitung der islamistischen Hisbollah-Miliz im Libanon unternommen, erklärte er in einer ersten Reaktion.

