Kongolesische Regierungstruppen nahe der Stadt Goma. (Moses Sawasawa / AP / dpa )

Die Leiterin der UNO-Friedensmission in dem zentralafrikanischen Land, Keita, sagte per Videoschalte vor dem Gremium in New York, Kämpfer der Rebellengruppe M23 und ruandische Truppen seien in einen Vorort der Millionenstadt Goma eingerückt und hätten eine Massenpanik unter den Bewohner ausgelöst. Die Straßen und der Flughafen seien blockiert.

Goma ist weitgehend eingeschlossen. Schwere Kämpfe finden zudem in der rund 25 Kilometer entfernten Stadt Sake statt. In der rohstoffreichen Region liefern sich die Rebellen seit Jahren Kämpfe mit der Armee.

Diese Nachricht wurde am 27.01.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.