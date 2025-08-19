Die Unifil-Friedenstruppe ist seit 1978 im Libanon stationiert, sie umfasst mehr als 10.000 Soldaten und Zivilkräfte. (IMAGO / Xinhua / IMAGO / Ali Hashisho)

Grundlage ist ein von Frankreich vorgelegter Resolutionsentwurf, aus dem die Nachrichtenagentur Reuters zitiert. Dieser sehe zwar eine Verlängerung des Mandats vor, signalisiere aber zugleich die Absicht, auf einen Abzug der Truppen hinzuarbeiten. Ziel ist demnach, die Regierung des Landes schließlich zum alleinigen Garanten der Sicherheit im Südlibanon zu machen. Voraussetzung sei aber, dass Beirut das gesamte libanesische Territorium vollständig kontrolliere. Bislang ist die militant-islamistische Hisbollah-Miliz die bestimmende Kraft im Süden.

Die UNO-Friedenstruppe Unifil sichert seit 1978 die Grenze zwischen dem Libanon und Israel. Ihr Mandat wurde stets jährlich verlängert, das aktuelle gilt noch bis Ende August.

