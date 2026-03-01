Der iranische Vertreter im Sicherheitsrat bezeichnete die Angriffe auf sein Land als ungesetzlichen Vorgang. Es seien hunderte Zivilisten getötet oder verletzt worden. Israel und die USA hätten mit dem Beschuss von Zivilisten Kriegsverbrechen begangen, sagte der iranische UNO-Botschafter Iravani.
Generalsekretär Guterres hatte zur Sitzungseröffnung von einer unkontrollierbaren Situation am Golf und im Nahen Osten gesprochen. Er rief alle Beteiligten Staaten auf, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.
