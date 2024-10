Palästinenserhilfswerk

Jede Unterbrechung oder Aussetzung seiner Arbeit hätte schwerwiegende humanitäre Folgen für Millionen palästinensische Flüchtlinge, hieß es in einer einstimmigen Stellungnahme des mächtigsten Gremiums der Vereinten Nationen in New York, dem auch die Vetomächte USA, China, Russland, Großbritannien und Frankreich angehören. Das Welternährungsprogramm bezeichnete das Arbeitsverbot für UNRWA als gravierend. Deutschland-Chef Frick sagte im BR, es werde einem die Arbeit erschweren, die jetzt schon unglaublich schwer zu verrichten sei . Vermutlich mache es sie unmöglich. Die zivile Infrastruktur im Gazastreifen hänge stark vom UNRWA ab. Zuvor hatte das Kinderhilfswerk UNICEF die Entscheidung kritisiert.