Der UNO-Sicherheitsrat hat sich erneut mit dem Krieg im Gazastreifen befasst. (Yuki Iwamura / AP / dpa / Yuki Iwamura)

In der UNO-Resolution wird auch eine sofortige und bedingungslose Freilassung der Geiseln in der Gewalt der militant-islamistischen Hamas verlangt. Außerdem sollen die Hilfslieferungen für die Menschen in dem Palästinensergebiet verstärkt werden.

Die Entscheidung könnte bedeuten, dass der israelische Ministerpräsident Netanjahu den geplanten Besuch einer Regierungsdelegation in Washington absagt. Israelische Medien berichteten, dass Netanjahu damit für den Fall gedroht habe, dass die USA eine Resolution des Sicherheitsrats nicht mit ihrem Veto verhinderten.

Baerbock in Kairo: "Israelische Großoffensive auf Rafah darf es nicht geben"

Zu Gesprächen über eine mögliche Feuerpause im Gazakrieg traf Bundesaußenminister Baerbock in Kairo mit ihrem ägyptischen Kollegen Schukri zusammen. Baerbock sagte nach ihrer Ankunft in Kairo, eine israelische Großoffensive auf Rafah dürfe es nicht geben. Die rund 1,5 Millionen Menschen, die sich nach UNO-Angaben in der Stadt im Süden des Palästinensergebiets befinden, könnten sich nicht in Luft auflösen. Baerbock forderte zudem Israel auf, mehr Hilfen über den Landweg in den Gazastreifen lassen. Die derzeitigen Lieferungen aus der Luft und über See könnten nur einen geringen Beitrag leisten.

Die Bundesaußenministerin will heute auch Israel und das Westjordanland besuchen. In Washington wird derweil der israelische Verteidigungsminister Galant zu Treffen mit seinem amerikanischen Kollegen Austin und US-Außenminister Blinken erwartet. Auch die USA fordern den Verzicht einer israelischen Militäraktion in Rafah. In der mit Flüchtlingen überfüllten Stadt an der Grenze zu Ägypten wurden nach Angaben von Ärzten in den vergangenen 24 Stunden mindestens 30 Menschen bei israelischen Angriffen getötet.

Militäreinsätze in Kliniken in Gaza-Stadt und Chan Junis laufen weiter

Unterdessen setzte die israelische Armee ihre Einsätze in drei Krankenhäusern im Gazastreifen fort. Die Streitkräfte erklärten, in der Schifa-Klinik in Gaza-Stadt führe man präzise Missionen aus und schone dabei Zivilisten, Patienten und medizinisches Personal. Inzwischen seien dort mehr als 500 Mitglieder der militant-islamistischen Hamas und des Islamischen Dschihad festgenommen worden. Das von der Hamas kontrollierte palästinensische Gesundheitsministerium erklärte, Hunderte von Patienten und medizinischen Mitarbeitern würden in dem Gebäudekomplex festgehalten.

Fortgesetzt wurden auch die gestern begonnenen Vorstöße gegen die Krankenhäuser Al-Amal und Nasser in der südlichen Stadt Chan Junis. Dort seien insgesamt 20 Terroristen getötet worden, erklärte die Armee. Israel wirft der Hamas vor, die Kliniken als Stützpunkte, Waffenlager und Verstecke zu missbrauchen. Die Hamas und die Krankenhäuser bestreiten dies.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.