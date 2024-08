Naher Osten

Der UNO-Sicherheitsrat spricht über die Tötung des Hamas-Führes Hanija (Getty Images via AFP / MICHAEL M. SANTIAGO)

Unter anderem der Iran macht Israel für die Tötung von Hamas-Chef Hanija in Teheran verantwortlich. Offiziell bekannt hat sich das Land bislang nur zu dem Angriff in einem Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut, bei dem ein hochrangiger Hisbollah-Kommandeur getötet wurde. Nach Informationen der "New York Times" hat Irans oberster Führer Chamenei als Vergeltung für die Tötung von Hanija den Befehl erteilt, Israel direkt anzugreifen.

UNO-Generalsekretär Guterres warnte vor einer Gewaltspirale. Alle Beteiligten seien aufgerufen, aktiv an einer Deeskalation im Nahen Osten zu arbeiten, erklärte sein Sprecher. Zurückhaltung allein reiche nicht mehr aus.

Keine Einigung im Sicherheitsrat

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen konnte sich in seiner Dringlichkeitssitzung in New York nicht auf eine einheitliche Botschaft verständigen. Der iranische UNO-Botschafter Iravani sagte in dem Gremium, die Tat verstoße gegen internationales Recht und "deutet auf eine Absicht hin, den Konflikt zu eskalieren und den Krieg auf die gesamte Region auszudehnen".

Der stellvertretende israelische Botschafter Miller sagte, der Iran destabilisiere den gesamten Nahen Osten, indem die Islamische Republik Stellvertreter-Gruppen finanziere. Als solche gelten insbesondere die schiitische Hisbollah-Miliz im Libanon und die mit ihr verbündete Hamas im Gazastreifen. "Wir fordern daher, dass dieser Rat den Iran für seine anhaltende Unterstützung des regionalen Terrorismus verurteilt und die Sanktionen gegen Teheran verschärft", sagte Miller.

Der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Hardt, sprach im Deutschlandfunk von einer riskanten Strategie Israels . Zugleich verwies er darauf, dass dort der Eindruck herrsche, der Iran wolle das Land vernichten.

