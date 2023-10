Ein Polizist an einem Checkpoint in Port-au-Prince (IMAGO / ZUMA Wire / IMAGO / Jose A. Iglesias)

Die Mission soll unter Führung Kenias stehen und die Regierung im Kampf gegen gewalttätige Verbrecherbanden unterstützen. Für die von den USA eingebrachte Resolution stimmten 13 Sicherheitsratsmitglieder, zwei enthielten sich.

Wann der Einsatz beginnt, steht noch nicht fest. Kenia hat sich bereiterklärt, 1.000 Mann zu entsenden. Jamaika, die Bahamas sowie Antigua und Barbuda haben ebenfalls Personal zugesagt. Die USA stellten finanzielle Hilfen in Aussicht.

Die Regierung in Port-au-Prince hatte bereits vor einem Jahr die Entsendung einer UNO-Mission gefordert. Haiti leidet seit Jahren an einer humanitären Krise, zu der neben Bandengewalt auch politische Instabilität und wirtschaftliche Not beitragen.

