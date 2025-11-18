Der UNO-Sicherheitsrat- (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Russland und China enthielten sich im Sicherheitsrat der Stimme. Mehrere arabische Länder in der Region hatten bereits signalisiert, Soldaten für eine sogenannte Stabilisierungstruppe bereitzustellen. Sie hatten aber darauf gedrungen, den Einsatz auf Basis einer UNO-Resolution durchzuführen. Der Gaza-Friedensplan von US-Präsident Trump sieht unter anderem eine Entwaffnung der Hamas-Kämpfer vor. Die militanten Islamisten verbreiteten kurz nach dem Sicherheitsrats-Beschluss über ihre Propaganda-Kanäle, sie würden sich nicht entwaffnen lassen.

Wörtlich heißt es in der Verlautbarung, der Widerstand der Hamas gegen Israel sei in jeglicher Hinsicht legitim. Internationale Truppen würden von ihr als Kriegspartei betrachtet.

