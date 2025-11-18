Der UNO-Sicherheitsrat- (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Zudem ist eine Übergangsverwaltung für das Palästinensergebiet vorgesehen. Die Resolution erwähnt auch die Möglichkeit eines künftigen Palästinenserstaats. Russland und China enthielten sich. US-Präsident Trump nannte die Resolution auf seiner Kurznachrichten-Plattform "Truth Social" historisch und dankte den Mitgliedern des Sicherheitsrats.

Mehrere arabische Länder in der Region hatten bereits signalisiert, Soldaten für eine sogenannte Stabilisierungstruppe bereitzustellen. Sie verlangten aber, das der Einsatz auf Basis einer UNO-Resolution geschieht. Der Gaza-Friedensplan Trumps sieht unter anderem eine Entwaffnung der Hamas-Kämpfer vor. Die militanten Islamisten verbreiteten allerdings kurz nach dem Sicherheitsrats-Beschluss über ihre Propaganda-Kanäle, sie würden sich nicht entwaffnen lassen. Wörtlich heißt es in der Verlautbarung, internationale Truppen würde man als Kriegspartei auf der Seite Israels betrachten.

