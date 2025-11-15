Der UNO-Sicherheitsrat befasst sich am Montag mit dem Gaza-Plan von US-Präsident Trump. (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Demnach ist das Votum über die entsprechende Resolution für Montag geplant. Zuvor hatten die USA den Sicherheitsrat aufgefordert, rasch eine Entschließung zu verabschieden. Die Pläne werden von Katar, Ägypten, den Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Indonesien, Pakistan, Jordanien und der Türkei unterstützt.

Die Vetomacht Russland hat einen eigenen Resolutionsentwurf vorgelegt, der von China mitgetragen werden könnte. Darin wird - ohne Trump zu nennen - die Initiative gewürdigt, die zur aktuellen Waffenruhe im Gazastreifen geführt habe. Von dem geplanten Friedensrat unter Vorsitz von Trump ist aber keine Rede, ebensowenig von der Stationierung einer von den USA koordinierten internationalen Stabilisierungstruppe. Die russische UNO-Mission betonte zugleich, der Entwurf stehe nicht im Widerspruch zur US-Initiative.

