Der ukrainische Außenminister Sybiha (Archivbild) (Bryan R. Smith / Pool AFP / AP / dpa / Bryan R. Smith)

Für den morgigen Montag wurde eine Dringlichkeitssitzung angesetzt, wie Außenminister Sybiha mitteilte. Dabei werde es auch um die eklatanten Verstöße Russlands gegen die Charta der Vereinten Nationen gehen. Die russische Armee hatte ihre Luftangriffe auf ukrainische Städte zuletzt verstärkt. Dabei war auch eine Hyperschallrakete nahe der Grenze zu Polen eingesetzt worden. Wegen der russischen Angriffe ist in Kiew und anderen Städten teilweise die Versorgung mit Wärme, Energie und Wasser ausgefallen. Die Lage spitzt sich nach Behördenangaben wegen des kalten Winterwetters zu.

Aus der russischen Grenzregion Belgorod wurden ukrainische Angriffe auf die Energieinfrastruktur gemeldet. Auch dort seien zahlreiche Menschen ohne Heizung, Strom und Wasser.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.