Krieg im Nahen Osten

Beantragt hatten das Treffen die europäischen Sicherheitsratsmitglieder Dänemark, Frankreich, Griechenland, Großbritannien und Slowenien. Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Guterres, warnte in New York vor einer gefährlichen Eskalation. Er erklärte wörtlich, der Schritt Israels führe zu "zusätzlichen Zwangsvertreibungen, Tötungen und massiver Zerstörung, die das unvorstellbare Leid der Bevölkerung im Gazastreifen" noch verschlimmerten.
Das israelische Sicherheitskabinett hatte in der Nacht zum Freitag einen Plan gebilligt, der die Einnahme der Stadt Gaza durch die israelische Armee vorsieht. Die Entscheidung hatte international Kritik ausgelöst.
Diese Nachricht wurde am 10.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.