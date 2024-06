Nahost-Krieg

Der UNO-Sicherheitsrat unterstützt die US-Resolution für eine Waffenruhe im Gazastreifen. (picture alliance / Anadolu / Fatih Aktas)

In der völkerrechtlich bindenden Resolution werden Israel und die Terrororganisation Hamas aufgefordert, den jüngst von US-Präsident Biden vorgelegten Vorschlag für einen Waffenstillstand "ohne Verzögerungen und Bedingungen" umzusetzen. Der Plan sieht in mehreren Phasen unter anderem einen Abzug israelischer Truppen sowie die Freilassung von Hamas-Geiseln und palästinensischen Gefangenen vor. In einem letzten Schritt soll dann der Wiederaufbau des Gazastreifens beginnen.

Den USA zufolge hat Israel dem Plan zugestimmt. Eine öffentliche Bestätigung gab es von der israelischen Regierung bisher allerdings nicht. Die Hamas begrüßte in einer ersten Reaktion die Resolution des UNO-Sicherheitsrats. Man sei bereit, mit den vermittelnden Staaten bei der Umsetzung des Vorschlags zusammenzuarbeiten, hieß es.

