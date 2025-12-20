Afrika
UNO-Sicherheitsrat verlängert Friedensmission in DR Kongo um ein Jahr

Der UNO-Sicherheitsrat hat die Friedensmission "Monusco" in der Demokratischen Republik Kongo um ein weiteres Jahr verlängert.

    In einem Saal ohne Fenster sitzen Vertreter der Mitglieder des UNO-Sicherheitsrats an einem runden Tisch. An der Rückwand ist ein deckenhohes Gemälde.
    Der UNO-Sicherheitsrat in New York (Archivbild) (picture alliance / Pacific Press / Lev Radin)
    Die Mitglieder des Gremiums stimmten geschlossen für eine Resolution, die das Mandat bis Dezember 2026 verlängert. Aktuell sind rund 11.500 Blauhelmsoldaten im Rahmen von "Monusco" im Land. Der Osten der Demokratischen Republik Kongo wird seit Jahrzehnten von gewaltsamen Konflikten erschüttert. Die Mission ist seit 1999 in dem Land stationiert.
    "Monusco" ist eine der wenigen UNO-Friedensmissionen, die von den USA unter Präsident Trump unterstützt werden. Washington war neben Katar als Vermittler für einen Friedensvertrag mit dem Nachbarland Ruanda aufgetreten.
