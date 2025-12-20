Die Mitglieder des Gremiums stimmten geschlossen für eine Resolution, die das Mandat bis Dezember 2026 verlängert. Aktuell sind rund 11.500 Blauhelmsoldaten im Rahmen von "Monusco" im Land. Der Osten der Demokratischen Republik Kongo wird seit Jahrzehnten von gewaltsamen Konflikten erschüttert. Die Mission ist seit 1999 in dem Land stationiert.
"Monusco" ist eine der wenigen UNO-Friedensmissionen, die von den USA unter Präsident Trump unterstützt werden. Washington war neben Katar als Vermittler für einen Friedensvertrag mit dem Nachbarland Ruanda aufgetreten.
