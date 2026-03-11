UNO-Sicherheitsrat in New York (AP / dpa / Seth Wenig)

13 der 15 Mitglieder des Rates stimmten in New York für den von dem nichtständigen Mitglied Bahrain eingebrachten Text. Russland und China, die beide ein Vetorecht in dem Gremium haben, enthielten sich. Die Golfstaaten sehen sich Raketen- und Drohnenangriffen aus dem Iran ausgesetzt, seitdem die USA gemeinsam mit Israel den Iran angegriffen haben. In der Resolution wurde unter anderem die sofortige Einstellung der iranischen Angriffe auf die Golfstaaten und andere Nachbarländer Irans gefordert. Außerdem wurde kritisiert, dass der Iran Stellvertretergruppen wie die Hisbollah einsetze. Die Resolution werde von insgesamt 135 Staaten unterstützt, sagte Bahrains UNO-Botschafter. Dazu gehöre auch Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 12.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.