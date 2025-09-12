Sitzung in New York

Der UNO-Sicherheitsrat verurteilte den israelischen Angriff auf Hamas-Führer in Doha. (Jon Gambrell/AP/dpa)

Alle 15 Mitglieder des Gremiums, einschließlich der USA, verabschiedeten das Dokument gemeinsam. In der Erklärung sprechen sie ihre Solidarität mit Katar aus und betonen die Rolle des Landes als Vermittler zwischen Israel und der Hamas. Eine Beendigung des Gazakriegs unter Freilassung aller Geiseln müsse oberste Priorität haben, hieß es weiter. In dem Papier wird Israel namentlich nicht erwähnt.

Bei dem israelischen Angriff auf Doha waren am Dienstag nach Hamas-Angaben sechs Menschen ums Leben gekommen. Die Führungsspitze habe überlebt. Die Militäroperation war international verurteilt worden.

