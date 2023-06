Afghanische Bauern bei der Ernte von Schlafmohn (Archivbild). (picture alliance / dpa / Ghulamullah Habibi)

Es gebe deutliche Anzeichen dafür, dass das von den Taliban im vergangenen Jahr verkündete Verbot der Opiumgewinnung in vielen Teilen des Landes tatsächlich durchgesetzt worden sei, sagte die Sondergesandte für Afghanistan, Otunbajewa, während einer Sitzung des UNO-Sicherheitsrats in New York. In der Vergangenheit stammten etwa 90 Prozent des weltweit angebauten Schlafmohns, der Basis für Opium und Heroin ist, aus Afghanistan.

Deutliche Kritik äußerte Otunbajewa an der anhaltenden Diskriminierung von Frauen und Mädchen in Afghanistan. Seit ihrer Machtübernahme im August 2021 und dem chaotischen Abzug internationaler Streitkräfte haben die Taliban Menschenrechte drastisch eingeschränkt.

