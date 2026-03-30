Die Unifil-Friedenstruppe ist seit 1978 im Libanon stationiert, sie umfasst mehr als 10.000 Soldaten und Zivilkräfte (Archivbild). (IMAGO / Xinhua / IMAGO / Ali Hashisho)

Ein weiterer Mann wurde bei dem Vorfall im Süden des Landes schwer verletzt, wie die Beobachtermission Unifil mitteilte. Niemand, der dem Frieden diene, sollte sein Leben verlieren, erklärte die Mission der Vereinten Nationen. Es ist noch unklar, woher das Geschoss kam. Ermittlungen wurden eingeleitet, um die genauen Umstände zu klären. Angriffe auf Unifil-Truppen stellten einen schweren Verstoß gegen das Völkerrecht dar, so die Beobachtermission weiter.

Diese Nachricht wurde am 30.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.