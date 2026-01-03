Proteste im Iran wegen Wirtschaftslage und Absturz der Währung Archivbild). (AFP / HANDOUT)

Sie habe alarmierende Meldungen über acht getötete Teilnehmer der Kundgebungen erhalten. Sato betonte, das Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit müsse respektiert werden. Die Menschen müssten in der Lage sein, kritische Ansichten zu äußern und friedlich zu demonstrieren, ohne Repressionen zu befürchten.

Die Proteste im Iran gegen hohe Inflation, steigende Lebenshaltungskosten und die autoritäre Führung des Landes dauern seit Tagen an. Kundgebungen gab es neben der Hauptstadt Teheran auch in vielen anderen Städten. In Berlin findet am Nachmittag eine Solidaritätskundgebung oppositioneller Gruppen für die Protestierenden statt.

