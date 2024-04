Der UNO-Sondergesandte für Libyen, Bathily, tritt zurück. (Eskinder Debebe/UN Photo/XinHua/dpa/)

In den vergangenen 18 Monaten habe sich die Lage trotz großer Anstrengungen verschlechtert, sagte Bathily in New York. Er warf der libyschen Regierung einen Mangel an politischem Willen vor. Unter diesen Umständen könne die UNO nicht erfolgreich arbeiten.

In Libyen herrschen seit dem Sturz von Machthaber Gaddafi im Jahr 2011 Chaos und Gewalt. Immer wieder kommt es gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen bewaffneten Milizen und ausländischen Söldnern. Die von der UNO anerkannte Übergangsregierung in der Hauptstadt Tripolis im Westen ringt mit einer Gegenregierung im Osten in der Stadt Bengasi um die Macht.

Diese Nachricht wurde am 17.04.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.