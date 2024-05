Der UNO-Sicherheitsrat hat die Unterstützungsmission im Irak ein letztes Mal verlängert. Ende 2025 wird sie beendet. (picture alliance / Anadolu / Fatih Aktas)

Die am Abend verabschiedete Resolution verlängert das Mandat der Mission um einen letzten 19-monatigen Zeitraum. Danach würden die Arbeiten eingestellt, hieß es. Der irakische Regierungschef al-Sudani hatte vor knapp drei Wochen in einem Schreiben an den Sicherheitsrat ein Ende der Mission gefordert und erklärt, die Ziele des Einsatzes seien erreicht worden.

Die UNO-Mission war 2003 auf Ersuchen der irakischen Regierung nach der von den USA angeführten Invasion und dem Sturz von Machthaber Hussein eingerichtet worden. Sie verfügt über rund 700 Mitarbeiter, die die Regierung etwa in Fragen des politischen Dialogs und der Aussöhnung beraten sowie Unterstützung bei den Wahlen und der Reform der Sicherheitsbehörden leisten.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.