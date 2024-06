Die UNO stellt ihren jährlichen Drogenbericht vor. (Picture Alliance / dpa / Lehtikuva Jussi Nukari)

In dem Bericht des UNO-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung mit Sitz in Wien geht es nicht nur um den Anbau, die Produktion und den Handel von illegalen Substanzen, sondern auch um die Lage von Konsumenten und Suchtkranken. Nach jüngsten Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO sterben jedes Jahr weltweit rund 600.000 Menschen an den Folgen von Drogenkonsum. Darunter seien 400.000 Männer.

