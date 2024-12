Nach Ende des Assad-Regimes

Der UNO-Sondergesandte für Syrien, Geir Pedersen (IMAGO / Xinhua / IMAGO / Eskinder Debebe / UN Photo)

Wie eine Sprecherin mitteilte, will er sich vor Ort ein Bild von der Lage in Syrien nach dem Ende des Assad-Regimes machen. Details zum genauen Programm Pedersens wurden nicht bekanntgegeben. Gestern hatte der Norweger im jordanischen Akaba an Gesprächen mit den Außenministern verschiedener arabischer Länder über die Zukunft Syriens teilgenommen. Der Sondergesandte warnte dabei vor einem möglichen Zerfall der staatlichen Institutionen in Syrien und verlangte schnelle humanitäre Hilfe.

Vor einer Woche hatten Kämpfer unter der Führung der islamistischen Gruppe HTS Damaskus erobert und den jahrzehntelang herrschenden Machthaber Assad gestürzt. HTS setzte eine Übergangsregierung ein, die versprach, die Rechte aller Syrer schützen zu wollen.

