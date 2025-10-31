Der Sprecher des UNO-Menschenrechtsbüros, Magango, sagte, es gebe Berichte über Massenhinrichtungen, Massenmorde, Vergewaltigungen, Angriffe auf humanitäre Helfer, Plünderungen, Entführungen und Zwangsumsiedlungen. Er rechne damit, dass hunderte Zivilisten getötet worden seien. Magango sprach von schockierenden Videos und Bildern, die das Büro erhalten habe, und die schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht zeigten.
Die mit der offiziellen sudanesischen Armee rivalisierende RSF-Miliz hatte Al-Faschir am Wochenende nach einer rund 18-monatigen Belagerung eingenommen.
Al-Faschir ist die Hauptstadt des Bundesstaates Nord-Darfur.
