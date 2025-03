Internationaler Frauentag

Bei der Gleichberechtigung von Frauen gibt es nur langsame Fortschritte. (Ricardo Rubio / EUROPA PRESS / dpa)

Das Kinderhilfswerk Unicef und die Frauenorganisation der Vereinten Nationen, UN Women, erklärten, 30 Jahre nach der Verabschiedung der sogenannten Pekinger Erklärung zur Gleichstellung der Geschlechter würden trotz großer Fortschritte Millionen Mädchen in vielen Bereichen benachteiligt. So seien nach einem aktuellen Bericht schätzungsweise 50 Millionen der heute lebenden Mädchen bereits sexualisierter Gewalt ausgesetzt gewesen. Auch die Verheiratung von Mädchen und minderjährigen Frauen bleibe trotz kleiner Fortschritte ein drängendes Problem.

Die Kulturorganisation Unesco prangerte den Auschluss von Mädchen und Frauen in Afghanistan von weiterführender Bildung an. Das Land sei das einzige auf der Welt, in dem ihnen der Zugang zu höheren Schulen und Universitäten strikt untersagt sei.

