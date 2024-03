Die UNO warnt vor einer Hungersnot im Sudan. (AFP / Tony Karumba)

Der Sprecher von UNO-Generalsekretär Guterres sagte in New York, zudem sei eine massive Mobilisierung von Ressourcen durch die internationale Gemeinschaft notwendig. Die für den Sudan zuständige Einsatzleiterin des Kinderhilfswerks Unicef, Lawler, erklärte, der Konflikt treibe das Land auf eine Hungersnot zu. Es gebe genug Vorräte an Hilfsmitteln in der Hafenstadt Port Sudan, die aber nicht zu den Menschen gebracht werden könnten. Das Ausmaß der Not der Kinder sei erschütternd.

Seit knapp einem Jahr liefern sich die Truppen von Militärmachthaber al-Burhan und die RSF-Miliz einen Machtkampf in dem nordostafrikanischen Land. Seitdem wurden tausende Menschen getötet, Millionen weitere sind auf der Flucht.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.